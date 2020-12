Niet alleen Mathieu van der Poel maakt dit weekend zijn comeback: ook Britse wielrenster is er voor de eerste keer bij dit seizoen

Niet alleen Mathieu van der Poel maakt dit seizoen voor de eerste keer zijn opwachting in het veld komend weekend. Bij de vrouwen zal de Britse Evie Richards er namelijk voor de eerste keer bij zijn.

Evie Richards, een Britse renster van Trek-Segafredo, is er in Antwerpen voor de eerste keer bij dit seizoen in het veldrijden. Volgens racing.trekbikes.com zal de 23-jarige Richards ook zondag in Gavere te zien zijn in de Telenet Superprestige.

Een overwinning zat er vorig seizoen niet in voor Evie Richards, maar ze werd onder meer wel zesde op het WK veldrijden in Dübendorf. Ze werd in het verleden al wereldkampioene veldrijden bij de beloften.