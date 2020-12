Poll: Wie is voor u de Sportman van het Jaar? Wout van Aert of toch Remco Evenepoel of Romelu Lukaku?

Deze middag zijn de genomineerden bekendgemaakt voor Sportman van het Jaar. De drie laatste kanshebbers om de prestigieuze prijs binnen te halen, zijn Wout van Aert, Remco Evenepoel en Romelu Lukaku.

De topfavoriet is misschien wel Wout van Aert. Onze landgenoot kende een geweldig seizoen met overwinningen van de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Daarnaast won hij ook enkele ritten in de Tour de France.

Ook Remco Evenepoel heeft zich getoond in 2020. Zo won hij al snel het eindklassement van de Ronde van San Juan, maar ook de Ronde van de Algarve, Ronde van Burgos en Ronde van Polen zette Evenepoel op zijn naam. Een val in de Ronde van Lombardije strooide roet in het eten voor de rest van zijn seizoen.

Romelu Lukaku kan ook terugkijken op een geweldig jaar. Zo scoort hij aan de lopende band bij het Italiaanse Inter. Vorig seizoen was hij goed voor 34 doelpunten in 51 wedstrijden en dit seizoen scoorde hij al 13 doelpunten in 15 wedstrijden. Ook bij de Rode Duivels was Lukaku goed bij schot.

