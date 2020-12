Straf! 39-jarige Duitser van Team Ineos Grenadiers houdt het na 17(!) jaar voor bekeken als renner

Christian Knees reed dus al 17 jaar rond in het peloton, maar een veelwinnaar werd hij niet. In 2008 werd hij wel de eindwinnaar van de Ronde van Beieren. In 2010 werd hij dan weer Duits kampioen op de weg. Hij nam in totaal ook deel aan twintig grote rondes. Zo maakte hij deel uit van de selecties die de Tour de France konden winnen in 2012, 2017 en 2018.

Nu houdt Knees het voor bekeken. Hij blijft wel in de wielersport aanwezig, want hij zal een andere rol krijgen bij Team Ineos Grenadiers. Zo zal Knees zijn ervaring gebruiken om de race- en prestatieafdelingen van het team te helpen.

๐•ฌ๐–“ ๐–Ž๐–“๐–ˆ๐–—๐–Š๐–‰๐–Ž๐–‡๐–‘๐–Š ๐–ˆ๐–†๐–—๐–Š๐–Š๐–—!



After 17 years of professional racing, @ChristianKnees will retire at the end of this season, before taking up a new role at the INEOS Grenadiers.https://t.co/3xFnHf35T9 pic.twitter.com/rL45yGjR7A