Bekend waar Froome zijn eerste koers voor Israel Start-Up Nation rijdt: Rik Verbrugghe geeft uitleg bij de doelstellingen

Bij Israel Start-Up Nation dromen ze van Tourwinst met Chris Froome. Vooraleer dat überhaupt een realistische ambitie kan zijn, ligt er nog heel wat werk op de plank. Om Froome weer in vorm te krijgen, is het cruciaal om goed op te bouwen doorheen het seizoen.

Dat verhaal begint in de Ronde van San Juan. Israel-Start Up Nation heeft aangekondigd dat dit de eerste wedstrijd van Froome zal worden voor zijn nieuwe ploeg. "Hij gaat niet naar Argentinië om de koers te winnen. We zien het als de perfecte start voor Chris om op te bouwen en dan te pieken later in het seizoen", zegt Rik Verbrugghe, de nieuwe sportief manager.

Verbrugghe voegt er ook nog aan toe dat Israel Start-Up Nation in deze rittenkoers etappezeges zal najagen. Met Tom Van Asbroeck zal er ook een Belg deel uitmaken van de selectie en dus aan de zijde van Christopher Froome rijden.

Hoe kijkt Froome zelf aan tegen zijn debuut bij de Israëlische formatie? "Deze koers zal het begin zijn van een veelbesproken nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ik kijk er naar uit om te koersen met mijn nieuwe ploegmaats en aan dit nieuwe avontuur te beginnen", aldus de Britse ronderenner.