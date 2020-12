Richie Porte en Michael Matthews zitten met Belgische autoracer in fietsgroep

Richie Porte en Michael Matthews, het zijn toch mannen die in het professionele wielrennen hun strepen al verdiend hebben. Een leuke gedachte is het dat zij geregeld samen trainen met een Belg uit een andere sport. Namelijk met Stoffel Vandoorne.

Die is natuurlijk ook op en top topsporter. Vandoorne had enkele jaren geleden een vast zitje in de Formule 1 en is nu bij Mercedes vooral actief in de Formule E. Voor een racepiloot is het van optimaal belang om erg fit te zijn en daarom traint Vandoorne regelmatig met de fiets.

Vandoorne woont in Monaco en daar vertoeft ook menig profwielrenner. "We hebben hier in Monaco een WhatsApp-groep "Coffee Spin" met renners zoals Richie Porte of Michael Matthews, ex-renners zoals Thor Hushovd en ook autocoureurs of voormalige rijders zoals David Coulthard en Eddie Irvine. Dan spreken we af rond 9u aan een brug", zegt onze landgenoot in de podcast Thuismatch.

COL DE LA MADONE

Vandoorne houdt er dan ook wel van om eens zijn klimmersbenen op de proef te stellen. "Hier zijn erg mooie routes. De Madone is de klim waarop Lance Armstrong zich graag testte."