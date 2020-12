Van Aert lacht wanneer eventuele overstap naar Ineos ter sprake komt: "Zal Pidcock vragen of er plaats is in zijn camper"

Wout van Aert zei in zijn reactie na de cross in Namen onder meer dat hij Van der Poel niet op sleeptouw had mogen nemen. Terloops werd hem ook gevraagd naar de eventuele overstap naar Ineos, waar toch enkele berichten over naar buiten zijn gekomen.

Van Aert gaat het onderwerp in Het Laatste Nieuws niet uit de weg, al hoort er wel een vleugje humor bij. "Ik zal eens vragen aan Pidcock of er nog plaats is in zijn camper", lacht Wout van Aert. "Eerlijk: ik ben er zelf niet echt mee bezig." WERK VAN LANGE ADEM Er wordt niet enkel gesproken met Ineos, ook met zijn huidige ploeg Jumbo-Visma. "De gesprekken met Jumbo-Visma om mijn contract open te breken en te verlengen lopen. Maar het is een werkje van lange adem aan het worden." Na de jaarwisseling gaat Wout van Aert zijn laatste contractjaar in. "2021 komt dichterbij. Dan verandert er sowieso niets."