Opluchting bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: "De laatste weken waren rusteloos"

Er moest recent toch nog wel wat werk verricht worden, maar het team met Wanty-Gobert als constante factor doorheen de jaren heeft goed nieuws gekregen van de UCI. De WorldTour-licentie is binnen. Er is volgend jaar een derde Belgische WorldTour-ploeg.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zal koersen op het hoogste niveau. Teammanager Jean-François Bourlart ziet de inspanningen van zichzelf en andere medewerkers beloond. "De laatste weken waren rusteloos, maar we zijn zeer gelukkig met deze bevestiging van onze toetreding tot de WorldTour", reageert Bourlart.

Er moesten nog best wat zaken in orde gebracht worden. "We hebben onze structuur fors uitgebreid om aan de criteria van de UCI te voldoen. Daarvoor konden we op de goede raad van Gavin Chilcott en Jim Ochowicz en de ervaring van een deel van de staff en renners van CCC Team rekenen."

PROJECT SUCCESVOL VERDEDIGD

Uiteindelijk is het dus toch allemaal goedgekomen. "De financiële, sportieve en organisatorische criteria werden ruim goedgekeurd, en we hebben ons project voor de Licentiecomissie kunnen verdedigen. Ik ben gelukkig en fier voor onze trouwe partners die ons altijd gesteund hebben en ons project gevolgd hebben, zoals Wanty, Gobert Matériaux, Cube, Circus, Tormans, en alle andere leden van onze business club Want You Club."

Voor de nieuwe hoofdsponsor is het dan weer een schitterende start van het verhaal. "Ik ben nog gelukkiger dat Intermarché in ons project waar we al jaren aan bouwen instapt", onderstreept Bourlart dan ook.