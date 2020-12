Mathieu van der Poel na overwinning in Heusden-Zolder: "Niet verwacht dat ik zo snel alleen ging zitten"

Mathieu van der Poel heeft een nieuwe overwinning binnengehaald in het veldrijden. De Nederlander won in Heusden-Zolder met iets meer dan een halve minuut voorsprong op Wout van Aert.

Na de wedstrijd gaf van der Poel meer uitleg in een interview bij Play Sports. "Makkelijk was het zeker niet. Ik heb in het tweede deel wel mijn eigen tempo kunnen rijden, want de voorsprong was dan groot genoeg, maar ik had niet verwacht dat ik zo snel alleen ging zitten", aldus van der Poel.

Van der Poel ging er snel alleen van door na de lekke band van Wout van Aert. "Ik wilde hem niet opnieuw in de wedstrijd laten komen, wat logisch is denk ik. Daarna probeerde ik het tempo hoger te leggen en door de valpartij van Iserbyt was het gat groot genoeg om mijn eigen tempo te rijden", legde de Nederlander uit.

Iserbyt

Het kwam al even ter sprake: de valpartij van Iserbyt. Van der Poel vindt het jammer voor onze landgenoot. "Dat is geen goed nieuws (over het feit dat zijn elleboog misschien gebroken was). Hopelijk geneest alles goed, maar het is jammer natuurlijk voor hem."