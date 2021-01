Van der Poel opnieuw een zege rijker maar heeft nog werk voor de boeg voor het WK: "Het is snakken naar Spanje"

De handen mochten opnieuw de lucht in bij Mathieu van der Poel. Ondanks ook een naam als Pidcock aan de start kon niemand hem echt bedreigen. Al mag het van Van der Poel nog altijd wat beter gaan. Een stage na de cross in Hulst moet hiervoor zorgen.

"Het was een lastig rondje, vrij technisch. Het gras was er af gereden, ik kreeg niet echt goeie grip op het parcours. Desondanks heb ik er wel van genoten", vertelt Van der Poel in het flashinterview. Het leek er eerst op dat één versnelling genoeg was. Uiteindelijk moest Van der Poel nog een tweede keer van Pidcock wegrijden. "Het was zeker niet dat ik hem bewust liet terugkeren."

PRIMEUR

Nochtans is het omgaan met energie wel een item tijdens deze opeenstapeling van crossen. Het kan niet altijd aan honderd procent zijn. "Het is de eerste keer ooit dat ik drie dagen op rij een cross rijd. Omdat het NK wegvalt, heb ik nadien een langere break om aan de basis te werken. Dat komt goed uit."

Van der Poel vertrekt op 4 januari op stage naar Spanje. Kan dat, coronagewijs? "Het plan is wel om te gaan. Het is nog kijken wat het geeft qua terugkomst en quarantaine. Het is al een tijd geleden dat ik duurtrainingen heb kunnen doen. Het is van cross naar cross gaan, ik voel wel dat de conditie beter was in het begin. Het is snakken naar Spanje."