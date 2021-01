Pidcock verlegde al snel de focus in Hulst: "Als je Mathieu zo ziet vertrekken, weet je dat je voor de tweede plaats koerst"

Een derde plaats is het geworden voor Tom Pidcock in Hulst. Daar kon de Brit wel mee leven, want voor de overwinning kwam hij toch niet in aanmerking. Dat deed niemand, uitgezonderd de eigenlijke winnaar. Het was één van die crossen die uitdraaide op de Van der Poel-show.

Het bleek voor Pidcock geen sinecure om de motor te doen aanslaan en echt het beste uit zichzelf naar boven te halen. "Het was een moeilijk parcours. Het ging soms heel snel, en dan moesten we weer door de diepe modder. Het was moeilijk om je ritme te vinden." Ik denk dat ik een goede koers gereden heb Naar het einde toe ging dan ook de vermoeidheid voor een stuk wegen. "Het was een zware cross. Voor mij duurde het een ronde te lang. Ik probeerde bij Van Aert te blijven, maar ik denk dat ik een goede koers gereden heb." Het werd uiteindelijk dus plek drie voor Pidcock, na Van Aert. Meer dan één positie hoger mikken, zat er sowieso niet in. "Als je Mathieu van der Poel zo ziet vertrekken, weet je dat je voor de tweede plaats koerst. Dat was voor iedereen zo. Dan moet je je focus verleggen. Ik, Wout en Michael Vanthourenhout reden een wedstrijd binnen de wedstrijd."