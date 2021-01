Nys, Van Avermaet en Monfort maakten al mee wat Van Aert ook gaat beleven: "Ook met Wout kan het twee kanten uit"

Wout van Aert is dé topfavoriet om zondag Belgisch kampioen veldrijden te worden. Alleen houdt er hem nog iets anders bezig: de geboorte van zijn zoon, wat nu voor elk moment kan zijn. Sven Nys, Greg Van Avermaet en Maxime Monfort weten wat het betekent: papa worden tijdens het seizoen.

Daarom vroeg HLN naar hun ervaringen. Sven Nys begon het seizoen 2002-2003 met vijf zeges in zijn eerste zeven crossen, maar won na de geboorte van Thibau meer dan twee weken niet. "De interesse viel voor een stuk weg. Ik zat met mijn hoofd ergens anders, de focus om het beste van mezelf te geven ontbrak. Hoe graag ik het ook wilde, ik bleef er om één of andere onverklaarbare reden achteraan hinken."

EEN BOOST

Hoe ziet Nys dat voor Van Aert uitdraaien indien hij als vader aan de start van het BK komt? "Ook bij Wout kan het twee kanten uit zondag. Hoe vermoeid en mentaal even helemaal leeggezogen hij misschien ook al zijn, het zal hem een 'boost' geven."

GEMOEDSRUST

Van Avermaet keerde in 2015 terug uit de Tour om de geboorte van zijn dochter Fleur mee te maken. "Groot voordeel: Wout is thuis. Dat scheelt qua gemoedsrust. Het zal een extra stimulans voor hem zijn. Het gevoel om papa te worden en iets van jezelf in je armen gestopt te krijgen, is amper te beschrijven. Met zo'n 'kleintje' kan je de wereld aan."

Ook Monfort vindt het logistiek een groot pluspunt dat Van Aert in eigen land vertoeft. "Hij kan zichzelf organiseren. Zijn timing aan passen aan het tijdstip van de bevalling. Aan Sarah. Zo hoort het."