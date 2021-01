Verdedigt Evenepoel zijn titel? Belgische WorldTour-teams op de afspraak in Algarve, concurrentie groter dan ooit

De Ronde van de Algarve was één van de rittenkoersen die Remco Evenepoel vorig jaar op zijn naam schreef. Zien we hem daar in 2021 terug in actie? In theorie kan het, want zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step staat op de startlijst. Net als heel wat WorldTour-ploegen.

De organisatie van de Ronde van de Algarve heeft de lijst met deelnemende ploegen bekendgemaakt. Liefst veertien teams uit de WorldTour zijn erbij. Dat is een record. Het belooft dus de sterkst bezette editie te worden van de Ronde van de Algarve. OOK LOTTO EN WANTY-GOBERT DOEN MEE Bij die veertien WorldTour-ploegen dus ook drie Belgische teams met Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Afwachten maar of Deceuninck-Quick.Step Remco Evenepoel dan al durft op te stellen. Evenepoel heeft immers nog wel wat werk voor de boeg om weer echt de oude te worden. De Ronde van de Algarve gaat al van start op 17 februari. De laatste etappe is voor 21 februari.