Jonge Belg heeft mondeling akkoord en zal voor één seizoen bijtekenen bij Trek Baloise Lions

Yentl Bekaert is een laatstejaarsbelofte, maar hij heeft meer zekerheid gekregen over volgend seizoen. Zo zal hij één seizoen langer bij Trek Baloise Lions blijven. Hij is dan wel een eliterenner zonder contract.

De 21-jarige Yentl Bekaert reed dit seizoen onder meer al mee in Baal en Hulst en ook volgend seizoen zal hij in het veld te bewonderen zijn. In een interview bij Het Laatste Nieuws heeft hij uitgelegd dat hij een mondeling akkoord heeft bereikt met Trek Baloise Lions over één extra seizoen.

De jonge renner, die zondag ook op het BK in meulebeke te zien zal zijn en ambities heeft om in de top 15 te eindigen, wordt dan wel een eliterenner zonder contract. "Maar dat is niet erg", vertelde Bekaert. "Ik ben nog jong en kan dat overbruggen."