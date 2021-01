Nieuw wielerpensioen: ploegmaat van Van Avermaet van vorig seizoen hangt fiets aan de haak

Tegen het einde van de eerste week van 2021 is hier het eerste wielerpensioen van het jaar. Vorig seizoen reed Francisco Ventoso nog aan de zijde van Greg Van Avermaet bij CCC, inmiddels is de actieve wielerloopbaan voor hem welletjes geweest.

Francisco Ventoso is al 38. Een mooie leeftijd om ermee te stoppen. Als hij zijn carrière echt nog wilde verderzetten, moest hij hiervoor ook een nieuwe ploeg vinden. Zoals bekend is de wielerformatie CCC opgedoekt. Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux nam de licentie van het team over.

Ventoso heeft enkele successen geboekt in grote ronde. Zo won hij twee etappes in de Giro en één in de Vuelta. In ons land behaalde hij ook een grote zege door in 2010 Parijs-Brussel op zijn naam te schrijven. Eén keer werd hij ook kampioen van Spanje, in 2012.

Zijn afscheid aan de wielersport aankondigen deed Ventoso via Instagram. "Na zeventien jaar zet ik een punt achter mijn professionele wielercarrière", kondigt hij aan.