Sanne Cant gaat haast volledig BK solo en is voor 12de keer op rij Belgisch kampioene!

Herbeleef hieronder het BK veldrijden bij de vrouwen.

FINISH: Cant is voor de 12de keer op rij Belgisch kampioene! Kopecky is tweede, Franck derde.

14u32: De vermoeidheid weegt nu ook door bij Cant, maar ze geraakt toch goed door de laatste zandpassage.

14u29: In de top drie gaat er niets meer veranderen.

14u25: De laatste ronde gaat in, met een kloof van 18 seconden tussen Cant en Kopecky. Cant gaat opnieuw Belgisch kampioene worden.

14u22: Zit er iemand al door alle krachten heen? Komt er zo nog een verschuiving?

14u18: Het verschil tussen Cant en Kopecky gaat toch weer naar de 15 seconden.

14u14: Dezelfde rensters blijven beslag leggen op die eerste drie plaatsen. Is het podium gekend?

14u09: Kopecky nadert tot op 9 seconden en moet zich ook geen zorgen meer maken over wat er achter haar gebeurt.

14u05: Ongeveer vijftien seconden verschil tussen de nummers 1 en 2 in koers. Als Cant haar eigen koers kan blijven rijden, is er niets aan de hand voor de titelverdedigster.

14u01: Kopecky blijft zich vol geven in de achtervolging. Ondertussen een goede zandstrook van Van Loy.

13u57: Een overzicht. Cant rijdt 13 seconden voor op Kopecky, Franck volgt op 18 seconden. Van Loy is voorbij Verdonschot naar de vierde plaats gegaan.

13u53: De eerste kleine val in dit BK komt op naam van Marthe Truyen.

13u51: Cant heeft er haar zinnen op gezet om een hele cross alleen af te werken en is er al vandoor. Kopecky rijdt ook alleen rond op de tweede plaats en heeft op haar beurt afstand genomen van de rest.

13u49: Verdonschot zit al op meer dan tien seconden van Cant. De eerste achtervolgsters zijn Kopecky en Franck.

13u47: Een eerste keer over de brug en de trappen en Sanne Cant neemt al wat afstand.

START: De dames zijn vertrokken in Meulebeke!

VOORAF: Ook in 2021 is de verwachting dat Sanne Cant na het BK opnieuw op het hoogste schavotje kan plaatsnemen. Als er toch een verrassing in zit, zou die van Laura Verdonschot, Alicia Franck of Lotte Kopecky moeten komen. In ieder geval belooft het een boeiende strijd te worden om de zilveren en bronzen medaille. Om 13u45 beginnen de dames eraan.