Vroeg incidentje fnuikte de kansen van Vanthourenhout: "Ik had misschien de benen om duel aan te gaan met Wout"

Michael Vanthourenhout zou dé uitdager van Wout van Aert worden op het BK. Het zou misschien ook zo gelopen zijn, als Vanthourenhout niet vlak na de start al veel tijd verloor. Aan de overwinning moest hij dan niet meer denken. Wel geraakte hij nog op het podium.

"Ik heb nog alles gegeven om er zo veel mogelijk uit te halen. Op zich ben ik wel tevreden met mijn wedstrijd, maar er zat wel meer in zonder die pech", deed Vanthourenhout zijn relaas na het BK in Meulebeke. Wat is er nu juist gebeurd? "Iemand maakte een fout op die heuvel. Er zette er eentje voet aan de grond. Dat heeft invloed op iedereen. Je rijdt naar beneden en dan staat daar iemand stil."

Zo was voor enkelen de cross al vroeg naar de vaantjes. "Ik weet niet wie zijn schuld het was. Dat doe je natuurlijk ook niet expres." Vervolgens begon Vanthourenhout aan zijn inhaalrace. "Eens ik op plaats vier-vijf zat, zag ik dat Wout twintig minuten. Op het einde kom je de krachten nog te kort om de tweede plaats te pakken, maar op het podium staan is niet slecht. Ik vond Toon Aerts ook een hele goede indruk geven."

Wout is de verdiende kampioen

Vanthourenhout was zelf zeker ook wel in orde. "Ik had misschien de benen om het duel aan te gaan met Wout. Of winnen er dan in zat, weet ik niet. Wout is de verdiende kampioen. Tegen zo iemand crossen is ook speciaal. " Toch een vleugje ontgoocheling merkbaar bij Vanthourenhout. "Als je niet wint, moet je ontgoocheld zijn."

Er was wel wat discussie bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Toen Vanthourenhout kwam aansluiten bij Toon Aerts en Laurens Sweeck, reed die laatste op kop. "Het was moeilijk voor Laurens om te weten wat hij moest doen. Hij had misschien wat kunnen afwachten. Op een BK geef je een podium niet zomaar weg, dat snap ik ook wel. De koers is gedaan en dan moet je content zijn met wat je gepresteerd hebt."