Gilbert over wonderboys Wout-Mathieu-Remco: "Zoiets nog nooit gezien" en "Mentaal indrukwekkender dan fysiek"

Philippe Gilbert heeft al een enorm palmares bij mekaar gekoerst, maar weet ook hoe moeilijk het is om te winnen. Ook hij heeft met grote ogen gekeken naar de intrede van kerels als Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel in het wegwielrennen.

Philippe Gilbert heeft zich over hen uitgesproken tijdens een online persmoment, in de eerste plaats over Wout van Aert en Mathieu van der Poel. "Ze gaan van de ene discipline naar de andere en zijn succesvol vanaf dag één. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik herinner mij dat Sven Nys het ooit ook probeerde in de weg, maar die kwam niet in de buurt. Je had ook Absalon die vanuit het mountainbiken kwam, die was op de weg nergens."

Er hebben het dus al verschillenden geprobeerd, weinigen zijn uitverkoren. Wout en Mathieu slagen er wel in. "Zij komen op de weg en winnen, ze gaan naar het veld en winnen en komen weer terug en winnen. Het is heel indrukwekkend."

Zijn ze vertrokken voor een lange carrière van opeengestapelde successen? "Ik weet niet of je die intensiteit en dat niveau lang kunt volhouden. Je vraagt veel van je lichaam. Ze hebben niet veel rust. Ik weet niet of je pakweg 350 dagen per jaar top kunt blijven. Ik denk dat ze dan eerder een korte, maar zeer succesvolle carrière zullen hebben of dat ze op een bepaald moment toch een discipline moeten kiezen."

En wat dan gezegd van Remco Evenepoel? Is het al gekend waar zijn limieten liggen? "We weten nog niet wat hij kan op een hoogte boven de 2000m en hij weet dat zelf ook nog niet. Je ziet in de laatste grote ronden dat de beslissing de donderdag of vrijdag voor het einde valt bergop. Het is extreem, om dan na drie weken nog het verschil te moeten maken."

In de grote ronden moet Evenepoel het dus nog bewijzen. Sowieso is het al heel straf wat hij op zijn leeftijd doet als topsporter. "Hij is wel heel indrukwekkend, mentaal meer dan fysiek. Hij zegt iets en hij doet het ook. Hij is heel zelfzeker."