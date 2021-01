Total Direct Energie stelt Belgische trainer aan

Vooral in Frankrijk houden ze de prestaties van Total Direct Energie in het oog. Een Belgisch kantje zit er toch ook wel aan de ploeg, nu één van onze landgenoten er als wielercoach aan de slag gaat. De man in kwestie is Jens Van Beylen.

Van Beylen is zelf nog maar 27. Wel heeft hij drie en een half jaar gewerkt in de Bakala Academy in Leuven. Dat heeft voor hem de poorten open gezet naar het wielrennen. Vorig jaar werkte hij in Italië samen met de beloften van NTT. Nu volgt dus de overstap naar Total Direct Energie. De Franse wielerformatie hoopt dat de meertaligheid van de ambitieuze Belg ook een troef zal zijn. Van Beylen zal in zijn eerste jaar bij de ploeg vooral werken met de renners die mikken op de klassiekers.