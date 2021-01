WK veldrijden in Oostende heeft er een blikvanger bij: Vuelta-winnaar wil zich amuseren in het veld

Het WK veldrijden in Oostende heeft er een blikvanger bijgekregen. Fabio Aru heeft van zijn team Qhubeka-Assos toelating gekregen om aan de start te verschijnen, weet Gazzetta dello Sport.

Aru won de Vuelta in 2015 en stond ook twee keer op het podium in de Giro. Hij heeft al lang niet meer in het veldrijden actief geweest, maar wil het nu nog eens proberen.

“Ik amuseer mij als een klein kind. Dit is sport, dit is mijn passie”, vertelde Aru. “Hier begon het allemaal voor mij. Als kind reed ik op een cyclocrossfiets en een mountainbike. De voorbije jaren kon ik nooit meedoen aan zulke wedstrijden, maar dit jaar krijg ik eindelijk opnieuw de kans.”