Coronavirus slaat opnieuw toe: deze wielerwedstrijd wordt uitgesteld

Het coronavirus blijft voor problemen zorgen in de wielerwereld. Door het aantal besmettingen in Portugal is er namelijk beslist om de Ronde van Algarve uit te stellen. De kans bestaat dat de rittenkoers in mei zal doorgaan.

Voorlopig geen Ronde van Algarve voor de renners. Volgens Het Laatste Nieuws wordt de rittenwedstrijd uitgesteld door het coronavirus. In Portugal zijn er namelijk heel wat coronabesmettingen. De organisatie zou aan het bekijken zijn om de wedstrijd in mei te laten plaatsvinden. De vorige editie van de Ronde van Algarve werd gewonnen door onze landgenoot Remco Evenepoel.