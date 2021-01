Een week voor WK veldrijden zorgt burgemeester Tommelein voor opschudding: "WK staat ter discussie"

Volgende week wordt normaal gezien het WK veldrijden in Oostende georganiseerd. Normaal gezien, want Oostends burgemeester Bart Tommelein zei zondag tijdens de Zevende Dag dat het WK ter discussie staat.

Elke geplande veldrit heeft vlekkeloos kunnen doorgaan dit seizoen, al waren er op voorhand wel veel afgelastingen en was de kalender sowieso een beetje anders dan normaal. Toch kregen de veldrijders een mooi programma voorgeschoteld.

Dat het WK nu ter discussie staat, is omdat er in Oostende een uitbraak is van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. "Voorlopig zijn er 16 mensen zeker besmet maar we zijn er vrij zeker van dat het er de komende dagen meer zullen zijn", klinkt het bij de burgemeester van Oostende.

"Ik ben in overleg met de UCI, Belgiani Cycling en minister van Sport Weyts omtrent het WK van volgende week. Er zal al zeker niemand op het parcours komen zonder negatieve coronatest, als het al doorgaat", zegt de burgemeester.

"Want, en daar moet ik eerlijk in zijn, het WK staat nu weldegelijk ter discussie. We hebben advies gevraagd aan de virologen en zullen bekijken hoe het aantal besmettingen evolueert."