Hyperambitieuze Van Aert wil in elk monument scoren: "Is wel een grote uitspraak"

Wout van Aert is heel tevreden dat hij zijn contract bij Jumbo-Visma heeft verlengd tot 2024. Na een fantastisch 2020 heeft hij ook voor de toekomst nog heel veel doelen.

Winst in Milaan-San Remo en de Strade Bianche heeft hij al op zak, maar meer voorlopig nog niet qua klassiekers. In de Ronde van Vlaanderen was hij er dit jaar heel dicht bij, maar Mathieu Van der Poel versloeg hem nipt op de streep.

"Ik denk dat ik vertrouwen mag hebben om in alle monumenten kans te maken, al weet ik ook wel dat dat een grote uitspraak is", vertelt Van Aert. "De Tour is voor de ploeg een enorm doel om ooit te winnen, daar wil ik wel bij zijn. Maar het winnen van die groene trui is voor mij ook wel een persoonlijk doel, dat hebben we allemaal besproken."

WK veldrijden

Van Aert is heel tevreden met zijn crosswinter en had snel het goede gevoel te pakken. "Vorig jaar zat ik natuurlijk met de revalidatie na mijn val in de Tour. De jaren daarna zat het mentaal niet altijd even goed maar nu voelde ik dat ik vanaf het begin competitie kon bieden aan Mathieu, al ben ik ook geklopt geweest door hem natuurlijk."

"Het parcours in Oostende op het WK is licht in mijn voordeel. Dat het in België is, maakt het ook speciaal. Maar het is natuurlijk wel jammer dat er geen publiek bij mag zijn", besluit hij.