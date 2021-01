Vincenzo Nibali gaat op zijn 36e nog steeeds voor zwaar programma met twee grote rondes

Vincenzo Nibali denkt er niet aan om het op zijn 36e wat rustiger aan te doen. De Italiaan heeft zijn programma voor 2021 bekendgemaakt en dat oogt vrij druk.

Nibali is ongetwijfeld een van de beste renners van zijn generatie. Hij won in het verleden Giro, Tour en Vuelta én was bovendien ook nog eens de beste in monumenten Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije.

Nibali is op zijn oude dag geen veelwinnaar meer en won in 2020 geenenkele koers. In 2019 en 2018 telkens eentje en niet de minste: een Touretappe in 2019 en Milaan-San Remo in 2018.

Hij zal ook dit jaar voor de dubbel Giro-Tour gaan, net zoals in 2019. Zoals elk jaar, zal de Giro normaal gezien zijn hoofddoel worden. In 2019 werd hij nog tweede, een minuut achter Carapaz.

"De Haai van Messina" zal ook deelnemen aad Milaan-San Remo en het Belgische monument Luik-Bastenaken-Luik. In het verleden heeft hij ook eenmaal de Ronde van Vlaanderen gereden maar die amibtie heeft hij uit zijn hoofd gezet klaarblijkelijk.