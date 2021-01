Grega Bole blijft in het Midden-Oosten koersen: Shabab Alahli verwelkomt hem

Grega Bole laat de fiets nog niet aan de kant. Het vervolg van de carrière van de 35-jarige wielrenner oogde toch onzeker nadat zijn contract bij Bahrein niet verlengd werd. Bole heeft elders onderdak gevonden, opnieuw in het Midden-Oosten.

Die regio vertegenwoordigt hij al sinds 2017 in de koers, want toen is hij beginnen rijden voor Bahrein-Merida. Later werd dat dan Bahrein-McLaren. Een nieuwe overeenkomst met de ploeg van Dylan Teuns zat er echter niet in voor de Sloveen.

Op hetzelfde niveau blijven rijden was dus niet mogelijk, maar Bole gaat wel nog koersen voor Shabab Alahli. Voor wat, zegt u? Shabab Alahli is een clubteam uit Dubai. Uitkijken dus in welke wedstrijden Bole via dit team nog opduikt.

Hij bedankt op Instagram alleszins iedereen die dit akkoord heeft mogelijk gemaakt. Bole is geen veelwinnaar, maar pikte in de loop der jaren wel hier en daar een ritzege mee. In 2011 werd hij Sloveens kampioen op de weg.