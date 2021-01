Philippe Gilbert hoopvol: "Seizoen starten zoals het gepland is"

“Helemaal klaar om opnieuw te beginnen koersen”, schrijft Gilbert op Twitter. “Laat ons hopen dat we het seizoen zoals gepland kunnen starten. Hou het veilig en geniet van de koers allemaal.”

Op de laatste dag van deze maand rijdt Gilbert de GP Cycliste de Marseillaise. In februari volgen er drie, met als ontknoping de Omloop Het Nieuwsblad op 27 februari.

Ready to start racing again! Let's hope we can begin the season as planned. 🤞

Stay safe and enjoy the races everyone! pic.twitter.com/RN3Y20x4nx