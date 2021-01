Trek-Segafredo maakt het klassieke programma van Jasper Stuyven bekend: onder meer Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma

Trek-Segafredo heeft het programma van Jasper Stuyven in het voorjaar bekendgemaakt. Zo mag hij zijn titel verdedigen in de Omloop het Nieuwsblad en zal hij ook te zien zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Jasper Stuyven begint zijn voorjaar in de Omloop het Nieuwsblad, waar hij nog mooie herinneringen heeft aan vorig seizoen, want toen won onze landgenoot de klassieker. Ook in Kuurne-Brussel-Kuurne zal Stuyven aan de start verschijnen.

Daarna is Stuyven ook nog te zien in Parijs-Nice, Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race.