Van Avermaet niet gelukkig met uitstel Ronde van Valencia: "Andere koers in de plaats nodig"

Het nieuws dat de Ronde van Valencia niet doorgaat, was ook voor Greg Van Avermaet vervelend nieuws om horen. Het was voor hem de ideale voorbereiding.

Veel renners balen na de afgelasting van de Ronde van Valencia. Het was de ideale aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne in het weekend van 27 februari. "Na de Ruta del Sol nu ook de Ronde van Valencia voor de bijl? Dat wordt puzzelen. Niet plezant”, vertelde Greg Van Avermaet aan Het Nieuwsblad.

De organisatie in Valencia geloofde nochtans dat de rittenkoers er zeker zou komen van 3 tot 7 februari. Er werd zelfs een nieuw parcours uitgestippeld dat dorpen en steden vermeed. "Het aanbod vermindert met de dag. Rest nog het Franse programma dat zondag begint met de Grand Prix La Marseillaise en de Ster van Bessèges die woensdag start. Ik heb nog geen berichten gehoord dat ook die koersen alsnog worden afgelast. Laat ons hopen. Vrijdagmorgen vergadert de teamleiding opnieuw om aanpassingen te doen voor alle renners.”

De Ster van Bessèges wordt wellicht de enige mogelijkheid om uit te wijken. “Voor La Marseillaise is het te vroeg dag. De selectie is gemaakt, maar ergens hoop ik dat ze me in de selectie van de Ster van Bessèges kunnen schuiven. Ik ga liefst met zoveel mogelijk koersen naar de Omloop Het Nieuwsblad.”