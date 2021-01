Ineos Grenadiers viert verjaardag van ouderdomsdeken die zijn comeback maakt bij de ploeg

Het wielrennen zit in een tendens dat steeds jongere renners de stap maken naar de profs. Ze worden vroeg weggeplukt bij de jeugd in de hoop dat ze bij de profs ook sprongen kunnen maken. Evenepoel was een van de eersten om dat te doen, veel ploegen willen het volgende toptalent niet laten schieten.

Maar er zijn ook nog ouderdomsdekens in het peloton die niets willen weten van de verjonging. Een van die ouderdomsdekens is ongetwijfeld de Australiër Richie Porte. Porte wordt op zaterdag 30 januari 36 jaar oud, maar denkt nog niet aan stoppen.

Meer zelfs, Porte begint dit jaar aan een 'nieuw avontuur'. Na 5 jaar weg te zijn gewees bij BMC en Trek, keert hij namelijk terug naar de Ineos Grenadiers; In 2012 en 2013 hielp hij Wiggins en Froome zo aan een Tourzege. Nu moet hij hetzelfde doen met Bernal, Hart en Geraint Thomas.

Porte is een knecht bij Ineos maar heeft zelf ook al genoeg laten zien dat hij zijn eigen mannetje kan staan. Afgelopen jaar werd hij nog knap derde in de Ronde van Frankrijk, achter Tadej Pogacar en Primoz Roglic. In het verleden won hij oa 2x Parijs-Nice, 2x Tour Down Under, Ronde van Romandië, Vuelta a Catalunya en de Ronde van Zwitserland. Een palmares waar velen zouden voor tekenen. Tekenen deed porte ook, maar bij Ineos dus.

Porte is zeker niet de alleroudste in het peloton want ook Alejandro Valverde (40), Greipel (38), Gilbert, Keise (38)... rijden in 2021 ook alllemaal voor een WorldTour-formatie.