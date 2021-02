📷 Kijk naar Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder in hun nieuwe outfit op stage met DSM

Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder rijden dit jaar nog steeds voor dezelfde ploeg. Die heet Team DSM en dus niet langer Team Sunweb. Bij DSM hebben ze ook net een ploegstage in Calpe achter de rug. De Nederlandse formatie heeft enkele foto's van op stage vrijgegeven.

Zo krijgen we Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder al eens te zien in hun volledig nieuwe uitrusting, die er toch weer heel anders uitziet dan het wit-zwarte of voordien het rood-witte van Sunweb. Dat verwelkomen we zeer, want in een koers hebben we hen dit jaar natuurlijk nog niet kunnen aanschouwen.

Zo werd een foto vrijgegeven van Tiesj Benoot die en danseuse op de pedalen staat. Uitkijken of hij straks op die manier straks ook zijn klimmerscapaciteiten kan laten zien, zoals hij vorig jaar toch wel deed in Parijs-Nice. Voorts zijn ook de klassiekers voor hem uiteraard opnieuw belangrijk.

Voor de 20-jarige Ilan Van Wilder is het dit jaar opnieuw een kans om een stapje vooruit te zetten in zijn ontwikkeling en om in de klimkoersen zijn tempo te zoeken.