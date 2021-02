Onvoorstelbare statistiek voor Wout van Aert in wereldkampioenschappen: "Wie doet beter?"

Wout van Aert heeft er op kampioenschappen inmiddels een patent op: dicht bij de titel komen, maar dan toch genoegen moeten nemen met de tweede plaats en de zilveren medaille. In verscheidene wielerdisciplines is hij de tweede beste van de wereld.

Een onvoorstelbare statistiek is het, die de prestaties van Wout van Aert op wereldkampioenschappen omschrijft. Van Aert is nu vicewereldkampioen op de weg, in het tijdrijden en in het veldrijden. Aan het einde van vorig jaar werd hij in Imola tweede in het WK tijdrijden achter Filippo Ganna en tweede in de WK-wegrit achter Julian Alaphilippe.

Daar komt nu dus een zilveren medaille in het WK veldrijden bij. Hoeveel pech kan je hebben? Maar anderzijds toont het ook allround Van Aert is en hoe hij in verschillende specialisaties top is. Of hoe iemand op Twitter het omschreef: "Wie doet beter?" Ook zanger Sioen merkte het op. "Straf, maar net niet", schreef hij.

@WoutvanAert op al zijn WK’s 2e dit seizoen...weg, tijdrit, veld... straf, maar net niet. Jammer van die lekke band. Chapeau alleszins!! En klasse van VDP. #Oostende2021 Kijk uit naar het voorjaar nu! Wat een kleppers! 🤩 — Sioen (@SioenTheArtist) January 31, 2021