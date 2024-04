Voor Van Aert geen optie, Stuyven slaagt er wél in: Leuvenaar legt uit hoe enorm moeilijk het geweest is

Naast Wout van Aert was Jasper Stuyven één van de grote slachtoffers van de crash in Dwars door Vlaanderen. De Leuvenaar begon aan een succesvolle race tegen de tijd.

Wout van Aert mocht door de meerdere andere breuken er al snel een kruis over maken. Voor Jasper Stuyven, die eveneens zijn sleutelbeen had gebroken, is het wel gelukt om nog de start van de Giro te halen. In Het Laatste Nieuws overloopt de renner van Lidl-Trek de verschillende sleutelmomenten in zijn revalidatie.

Was het in het begin nog een ver-van-mijn-bed-show voor Stuyven, dan begon de hoop toch met mondjesmaat te groeien om de Giro nog te rijden. "Ik heb mezelf geen druk opgelegd, maar in mijn hoofd was 21 april toch een soort D-day." Als hij dan zou kunnen beginnen trainen met intensiteit, dan was de Giro misschien nog mogelijk.

STUYVEN VINDT GIRO-DEELNAME MEEVALLER

En jawel, rond die periode begonnen de trainingen gestaag beter te gaan. Enkele dagen later zegde de ploeg Giro-deelname toe. "Ik ben met de ploegleiding overeengekomen dat ze tot de eerste rustdag weinig van mij verwachten. De realiteit zal niet anders zijn. Dat ik kan starten, is de grootste meevaller", beseft Stuyven.

De hoop is uiteraard om in de loop van de grote ronde progressie te kunnen boeken. "Vanaf de tweede week hoop ik van betekenis te zijn voor onze sprinter Jonathan Milan en verder wil ik de Giro beëindigen met een goed gevoel en topconditie om zo door te trekken richting zomer en najaar."