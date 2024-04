🎥 Lotto Dstny verandert het geweer volledig van schouder maar scoort wel en pakt uit met straf 18-jarig talent

Terwijl Lotto Dstny het nu vooral moet hebben van De Lie en Van Gils zit er nog ander straf talent aan te komen. Zoals Matys Grisel bijvoorbeeld.

De jonge Fransman rijdt sinds dit jaar voor het Lotto Dstny Development Team, na de overstap te hebben gemaakt van AG2R Citroën. Grisel had zich al laten opmerken met een top 5 in de eendagskoers Brussel-Opwijk. Een rittenkoers is ook wel iets voor hem, laat hij nu zien in de Ronde van Bretagne, een 2.2-koers.

In de vijfde etappe heeft Grisel Lotto Dstny Devo de overwinning geschonken. Na een rit van iets meer dan 200 kilometer, van Le Gacilly naar Saint-Méen-Le-Grand was hij de snelste van een klein groepje dat het peloton kon afhouden. Grisel versloeg zijn landgenoot Antoine Hue en de Italiaan Manuel Oioli in de sprint om de zege.

Magnifique Matys Grisel!!! Still 18 years old!



He wins the 5th stage in the #TDB2024. The team gets what they deserve after 2 πŸ₯ˆ for Van Bylen this week already.



The @lotto_dstny devo team has been riding on a very high level given they have 12 first years! pic.twitter.com/9NigyKJ0sE — KPolanc (@KPolanc1) April 29, 2024

"Ik ben superblij met deze overwinning. Normaal zouden we gaan voor Liam Van Bylen in de sprint. In de laatste twee ronden kon een klein groepje een kloof slaan en Joshua Giddings zei me dat ik mee moest gaan", vertelt de winnaar hoe de plannen stevig wijzigden. "In het begin reed ik niet vol mee, maar stilaan begon ik er in te geloven."

Al was het nog altijd hinken op twee gedachten. "Ik was nog altijd bang dat het peloton ons zou terugpakken, maar we hadden dan nog Liam als tweede kaart om uit te spelen." Dat draaide prima uit, want zo kon Grisel fris genoeg beginnen aan de sprint om het nog te kunnen afmaken. En het hoeft niet bij die ene zege te blijven.

VICTORY! πŸ₯‡ Matys Grisel wins stage 5 of @tourdebretagne! Congrats Matys πŸ’ͺ pic.twitter.com/P4nQpBhMwq — Lotto Dstny (@lotto_dstny) April 29, 2024

"De laatste twee ritten liggen mij ook goed. De hele ploeg is in vorm. De Ronde van Bretagne is een groot doel voor ons", onderstreept het 18-jarige talent wiens ontwikkeling we zeker in de gaten moeten houden.