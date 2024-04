Na zijn statement in de Ronde van Romandië: Thibau Nys nu ook de grote blikvanger in een klassieker

De ster van de wegwielrenner Thibau Nys blijft schitteren. Hij is één van de grote blikvangers in de Duitse klassieker Eschborn-Frankfurt.

Thibau Nys heeft in de Ronde van Romandië, zijn eerste wegkoers van 2024, absoluut van zich doen spreken. Vooral zijn overwinning in de tweede etappe, na het afhouden van een elitegroepje en het kloppen van Vendrame in een sprint met twee, spreekt tot de verbeelding. Ook in de slotetappe mengde Nys zich in de debatten.

Dat leverde in die rit een zesde plaats op en Nys eindigde uiteindelijk derde in het puntenklassement. Een mooie balans. De koers staat natuurlijk nooit stil. Veel tijd om te genieten van die prestaties is er niet. Het is alweer op naar een volgende opdracht, de focus op een volgende wedstrijd. En dat is de eendagskoers Eschborn-Frankfurt.

SPRINTERSKANS VOOR THIBAU NYS

Die wedstrijd draagt niet voor niets de bijnaam de 'Radklassiker'. Zeker in Duitsland wordt deze koers als een klassieker beschouwd, aangezien die al sinds 1962 een plekje heeft op de wielerkalender. Vaak mondt die uit in een groepssprint. Voor Thibau Nys ligt er dus een kans om nog eens zijn snelle benen te demonstreren.

Dan moet de 21-jarige renner van Lidl-Trek wel de passages over de Feldberg overleven, want dat is toch telkens de klim waar het voor de rappe mannen kwestie is om te overleven. Eschborn-Frankfurt wordt gereden op 1 mei. Uitkijken of Nys op de Dag van de Arbeid opnieuw loon naar werken krijgt, zoals in Zwitserland.

CONCURRENTIE VOOR NYS

Naast Nys wordt er nog schoon volk verwacht, met onder meer Maxim van Gils, Sergio Higuita, Sam Bennett, Marc Hirschi, Yves Lampaert, Caleb Ewan en John Degenkolb op de deelnemerslijst.