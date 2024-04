Ondanks de straffe stoten van Mathieu van der Poel: "Hij is de sterkste renner ter wereld, geen twijfel mogelijk"

Mathieu van der Poel heeft ons al verwend met heel wat straffe stoten. Maar de sterkste renner ter wereld, wie is dat nu juist? Het mag niet verbazen dat ze bij UAE Tadej Pogacar naar voor schuiven.

Dat moet wel, want de ploeg uit de Emiraten eist ook wel héél veel van zijn goudhaantje. Bijvoorbeeld dat die zowel de Giro als de Tour rijdt. In zijn geval betekent dat niet zomaar meerijden, maar koersen om te winnen. Pogacar heeft ook al het voorjaar gekleurd, maar dat deed eveneens Van der Poel in zijn regenboogtrui.

Mauro Gianetti, ploegleider bij UAE, verbergt zijn mening niet in een gesprek met VELO. "Tadej is de sterkste renner ter wereld, daar is geen twijfel over mogelijk", klinkt het. Goed, dan mag de Sloveen dat in de komende maanden nog eens bewijzen in het rondewerk. Want op dat vlak bleef hij de vorige jaren verstoken van een triomf.

© photonews

"Twee jaar geleden kwam het in de Tour aan op één fout van Tadej, misschien omdat hij zo sterk en zo goed was dat hij het wat onderschatte. Daar hebben we lessen uit getrokken. En het is geen geheim waar het vorig jaar is misgelopen, als je twee maanden voor de Tour valt en drie weken volledig moet stoppen met trainen."

Het was onmogelijk om dat te camoufleren. "In het wielrennen train je of verlies je conditie. Geen enkele andere renner ter wereld zou tweede kunnen worden in de Tour de France na wat hem vorig jaar overkomen is. We hebben dus alle vertrouwen in hem."