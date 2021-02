Intermarché-Wanty-Gobert komt met geruststellend nieuws over Van Poppel na valpartij

Twee momenten met valpartijen verstoorden de finale van de tweede etappe. Een eerste op iets meer dan drie kilometer van de aankomst. Daar kwamen ze bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux wel veilig door. Op 500 meter van de meet verliep alles nog volgens plan, maar dan kwam er nog een rotonde.

Aan de linkerkant van de baan vlogen na een contact een tiental renners over de stoep. Ook Danny van Poppel moet daarbij gelegen hebben. Intermarché-Wanty-Gobert bevestigt echter dat hij geen ernstige blessures heeft opgelopen.

No major injuries for @Dannyvanpoppel



Doctors are taking care of his abrasions#EDB2021 #IWG pic.twitter.com/4MXc2xwNsb