Bevestiging IOC is goed nieuws voor Van Aert, van der Poel en andere olympiërs: combo Tour - Spelen is mogelijk

Er zijn geen veranderingen meer aangebracht aan het 'playbook' voor de Spelen. Voor Van Aert, Van der Poel en alle anderen die de Tour en de Spelen willen combineren, is dat uiterst goed nieuws. Dat zal nu tenminste mogelijk zijn.

Als de deelnemers aan de Olympische Spelen vooraf in quarantaine hadden moeten gaan, was dat geen optie. Een kleine week geleden dook al op dat er in het draaiboek voor atleten geen melding was van zijn voorafgaande quarantaineperiode. Dat draaiboek is nu ook vrijgegeven.

'The Playbook' is een gids voor atleten en officials met regels waar zij zich aan moeten houden tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Sporters moeten voor hun vertrek naar Japan hun temperatuur meten en betreffende instanties op de hoogte houden van hun gezondheid.

Een quarantaine is niet noodzakelijk en dat is voor de wielrenners het allerbelangrijkste. Het kan dus perfect om de Ronde van Frankrijk volledig uit te rijden en Parijs te bereiken op 18 juli, om vervolgens naar Japan te reizen voor de Olympische Spelen. Die vatten aan op 23 juli en duren tot 8 augustus.