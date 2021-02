🎥 Parcours Vuelta van 2021 onthuld: beginnen en eindigen met tijdrit en tussendoor al snel vuurwerk in de bergen

In de Vuelta van 2020 was het in het klassement een duel tussen Roglič en Carapaz. De editie van 2021 belooft iets voor berggeiten te worden, met slechts een veertigtal tijdritkilometers op het programma. Zoals aangekondigd heeft de organisatie vandaag het parcours bekendgemaakt.

De route in zijn geheel kent zijn start in Burgos met een korte tijdrit van acht kilometer. Ook op de laatste dag van de Vuelta staat een individuele tijdrit op het programma, eentje van 33 kilometer. Die finisht in het wereldbekende gebedsoord Santiago de Compostella. Aangezien dat de enige tijdritten zijn, zal de Vuelta grotendeels bergop beslist worden.

Het duurt overigens niet lang eer de renners de bergen in gestuurd worden. Op dag drie is er al een aankomst boven op Picón Blanco. De dag voor de eerste rustdag staat er een zware etappe naar de Alto de Velefique, een col buiten categorie, op het menu.

🔥 Etapa 3 | Stage 3 🔥



🚩 Santo Domingo de Silos > Espinosa de los Monteros. Picón Blanco 🏁

🚴 203 km



🇪🇦 Primer final en alto. Un puerto duro con rampas de hasta el 17%

🇬🇧 The first high-altitude finale. A tough mountain pass, with slopes of up to 17%#LaVuelta21 pic.twitter.com/axM9lxbWhi — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

Met Lagos de Covadonga en de Alto d'el Gamoniteiro liggen er nog twee beklimmingen buiten categorie op het parcours. Dat zijn tevens de aankomstplaatsen voor respectievelijk etappes 17 en 18. Daarnaast nog een pak klimmen van eerste, tweede en derde categorie in deze Vuelta. In de tweede week zijn de bergritten naar Pico Villeurcas en El Barraco niet te onderschatten.

🔥 Etapa 17 | Stage 17 🔥



🚩 Unquera > Lagos de Covadonga 🏁

🚴 181,6 km



🇪🇦 Una etapa con mayúsculas. Incluye el ascenso a un puerto inédito en La Vuelta: la Collada Llomena

🇬🇧 A fantastic stage… Includes a never-before-seen La Vuelta climb: la Collada Llomena#LaVuelta21 pic.twitter.com/oPIWvX3FlH — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021