Ploegmaat van Wout van Aert moet trainingskamp in Tenerife verlaten na val in afdaling

Jumbo-Visma kwam zaterdagmiddag met verontrustend nieuws over Mike Teunissen.

De WorldTour-ploeg kwam namelijk met de mededelling dat de Nederlander Mike Teunissen ten val is gekomen in een afdaling op trainingskamp in Tenerife en huiswaarts moet keren. Hoe ernstig de blessures van Teunissen zijn, is niet bekend.

A premature end of the altitude training camp for Mike Teunissen after a downhill crash earlier today.



Tomorrow Mike will fly back to the Netherlands for further medical examinations. Get well soon Mike! 🍀 pic.twitter.com/DnAOWhszE8 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) February 13, 2021

Teunissen vergaarde internationale bekendheid door in 2019 de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk te winnen in Brussel en zo de gele trui weg te kapen. Hij geldt ook ieder jaar als een belangrijke helper voor Wout van Aert in het Vlaamse voorjaar.