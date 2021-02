Baloise Belgium Tour 2021 stelt parcours voor: Tijdrit aan zee op WK-parcours

Van woensdag 9 tot en met zondag 13 juni vindt de 90e editie van de Baloise Belgium Tour plaats. Deze vijfdaagse rittenkoers, georganiseerd door Golazo, start in Beveren en eindigt in Beringen. De Baloise Belgium Tour maakt deel uit van de UCI ProSeries.

"De Baloise Belgium Tour 2021 wordt een ode aan enkele van de mooiste fietsregio's die België rijk is, en dit vanaf de eerste dag", zegt organisator Christophe Impens. "We zijn dan ook bijzonder trots dat we een heel gevarieerd programma kunnen presenteren. Van het vlakke Waasland naar het hart van de Vlaamse Ardennen. Van de kust over Haspengouw en Vlaams-Brabant, tot de diepe Ardennen. Van de Kempen naar fietsparadijs Limburg. Het wordt echt een levende promotiespot voor 'België Fietsland'. Dit moet leiden tot spannende wedstrijden in de strijd voor het eindklassement."

"Naast het sportieve en het toeristische zal Golazo, samen met trouwe partner Baloise Insurance, terug streven naar een veilige wedstrijd voor de renners", gaat Impens verder. "Zo zal er opnieuw een Baloise Insurance safety car voorzien worden en rijden de motards via het gekende way-in way-out systeem. En voor de allereerste keer in de Baloise Belgium Tour zullen digitale borden de gevaarlijke punten aankondigen."

Op dinsdagavond 8 juni vindt de ploegenpresentatie van de Baloise Belgium Tour plaats in Beveren. De Oost-Vlaamse gemeente is daags nadien ook de startplaats voor de 180 km lange openingsrit naar Maarkedal. De tocht van het Waasland naar de Vlaamse Ardennen is geen opwarmertje. In de finale wacht de renners een uitdagende lokale ronde met meermaals de beklimming van de Berg Ten Houte.

Tijdrit op WK-parcours

Donderdag kan het klassement alweer helemaal op zijn kop gezet worden. De karavaan reist naar Knokke-Heist, maar niet voor een traditionele finish op de Wandelaar dit jaar. Iets verderop, aan het Casino, ligt de start en finish van een 11 km lange individuele tijdrit. Deze tijdrit vindt plaats exact 100 dagen voor het WK wielrennen in Vlaanderen aanvangt met een 43 km lange tijdrit van Knokke-Heist naar Brugge. Bij wijze van voorproefje zal de tijdrit van de Baloise Belgium Tour een klein stukje van het parcours van de WK-tijdrit volgen.

Op vrijdag 11 juni verzamelt het peloton voor de start van de derde rit in Haspengouw, meer bepaald in Gingelom. Via glooiende wegen zetten de renners koers naar bedevaartsoord Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant.

Ontknoping bij Be-Mine

Hamoir-Hamoir wordt de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour 2021. Ook in 2020 - toen de wedstrijd wegens de coronacrisis niet kon plaatsvinden - was deze rit ingepland. Het is een veelbelovende, 157 km lange etappe in de provincie Luik met 8 beklimmingen. In de aanloop moeten de renners onder andere de Thier du Moulin en de Muur van Hoei bedwingen. In volle finale kan het verschil gemaakt worden op Les Kimones: 2 km klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%.

Turnhout, in het hartje van de Antwerpse Kempen, is op zondag 13 juni de startplaats voor de slotrit van de 90e Baloise Belgium Tour. De aankomst ligt in het Limburgse Beringen. De oude mijnsite be-MINE vormt net als in 2019 het schitterende decor voor de apotheose. Twee jaar geleden won de Fransman Bryan Cocquard de slotrit in Beringen, Remco Evenepoel kroonde er zich tot eindwinnaar.

Ook dit jaar zullen er veel grote ploegen en dito namen aan de start staan. De interesse bij de WorldTour-ploegen en ProContinentale teams is alvast heel groot.

Ritten

- Dinsdag 8/6: ploegenpresentatie in Beveren

- Woensdag 9/6: Beveren - Maarkedal (180 km)

- Donderdag 10/6: Knokke-Heist - Knokke-Heist (tijdrit 11 km)

- Vrijdag 11/6: Gingelom - Scherpenheuvel-Zichem (170 km)

- Zaterdag 12/6: Hamoir - Hamoir (157 km)

- Zondag 13/6: Turnhout - Beringen (174 km)

De Baloise Belgium Tour is live te volgen op Sporza, RTBF en Eurosport.