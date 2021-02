Stunt van Richard Carapaz op vulkaan: "Ik zou dat renners van bij ons niet aanraden"

De Ecuadoraan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) trok in eigen land op de Cotopaxi, een vulkaan met hoogtes tot 4.825 meter.

Carapaz deed dat om de vulkaan als toeristische attractie in de kijker te zetten. “Maar voor renners van bij ons zou ik dat niet aanraden”, zegt inspanningsfysioloog Ruud Van Thienen aan HBVL. “Carapaz kan dat aan. Vooreerst omdat zijn genetische achtergrond anders is en hij op grote hoogte leeft en traint.”

Carapaz woont in La Playa-Alto, op een hoogte van 3.200 meter. “Maar ik zou dat laaglanders als pakweg Victor Campenaerts of Yves Lampaert niet aanraden. Het kan ongezond worden en potentieel grote problemen opleveren. Als zij in de dagen en weken vooraf niet al op wat hoogte geweest zijn, kan dat heel gevaarlijk worden. Je krijgt er een soort acute hoogteziekte van.”

De symptomen en gevolgen kunnen niet min zijn. “Dat kan heel mild zijn en dan heb je enkel hoofdpijn, maar dat kan heel snel evolueren naar hersen- en longoedeem. Er is zo weinig zuurstof in de lucht dat je lijf van alles in werking zal zetten om zaken te kunnen compenseren. En dat loopt niet altijd vlot. Meestal komen die problemen na een halve of volledige dag op zo'n grote hoogte tot uiting.”