🎥 Pogačar zegt naast de Tour ook grote ronde te rijden waarin hij doorbrak: "Gaat fantastisch worden, een zware editie"

Aangezien Pogačar vorig jaar als winnaar van de Tour Parijs bereikte, is het logisch dat hij ook dit jaar focust op de Ronde van Frankrijk. Al is dat niet de enige grote ronde die op zijn radar staat. Ook de Vuelta kan hem bekoren.

In 2019 verbaasde Pogačar vriend en vijand met zijn derde plaats in de Ronde van Spanje. Dat was eigenlijk zijn definitieve doorbraak. Logisch dus dat hij goede herinneringen koestert aan die wedstrijd. Tegelijkertijd heeft hij al laten doorschemeren dat het parcours van de Tour hem dit jaar niet helemaal goed ligt.

Ook het parcours van de Ronde van Spanje werd recent voorgesteld. "Ik heb het parcours van de Vuelta 2021 gezien. Ik vind het boeiend om dit jaar te starten in Burgos". Pogačar lijkt dus van plan om na de Tour ook nog de Vuelta te rijden.

🇸🇮 Tadej Pogačar da su valoración sobre el recorrido de #LaVuelta21



🇸🇮 @TamauPogi gives his thoughts on the #LaVuelta21 route

De moeilijkheidsgraad van de editie van 2021 spreekt hem mogelijk aan. "Het is eerst een proloog en nadien enkel meer en meer zware etappes. Afronden doen we met een lange tijdrit. Ik denk dat het een heel zwaar parcours is. Het gaat fantastisch worden, een zware editie."