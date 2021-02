Quintana kan koersen ondanks aanslepende dopingzaak: "Vernomen dat iedereen job kan blijven uitoefenen, ik dus ook"

Na alle ellende met zijn knieën en elleboog is Nairo Quintana klaar om weer te koersen. Al is dat niet het enige wat hem heeft beziggehouden. Sinds afloop van de Tour is er ook een onderzoek lopende tegen hem en Arkéa-Samsic vanwege dopinggebruik.

In het Franse L'Équipe geeft de Colombiaan een stand van zaken, voorafgaand aan zijn deelname aan de Tour des Alpes Maritimes et Haut Var. "Het enige wat ik vernomen heb, is dat de artsen Freddy Gonzalez Torres en Mikel Otero niet aangeklaagd worden en dat iedereen zijn job kan blijven uitoefenen. Ik en mijn broer Dayer dus ook."

Voorlopig zijn er dus geen bewijzen tegen Quintana gevonden en wordt hem ook niet verhinderd te koersen. Anderzijds is zijn naam ook nog niet helemaal gezuiverd. "Het sleept maar aan. Dat is vervelend, want je wil de sponsoren niet in diskrediet brengen. Ik blijf er wel rustig onder."

Er moet gerechtigheid komen

Dat is het beste wat hij kan doen, al mag er nu wel eindelijk wat schot in de zaak komen. "Er is nooit iets aan de hand geweest, er moet dus gerechtigheid komen", vindt de tweevoudige groterondewinnaar.