Denise Betsema is de beste in Sluitingsprijs Oostmalle, Sanne Cant knap tweede

Denise Betsema heeft de Sluitingsprijs in Oostmalle op haar naam geschreven. De Nederlandse was veruit de beste in een cross zonder de grote namen uit de vrouwencross. Sanne Cant sluit het seizoen goed af met een mooie tweede plaats.

Zonder Brand en Alvarado was Denise Betsema de gedoodverfde favoriete in Oostmalle. Maar Sanne Cant was ook zeer goed weg. Samen met Van der Heijden en Betsema vormde ze de koproep in de openingsronde.

Halverwege de cross moest Van der Heijden de rol voorin lossen en duelleerden Cant en Betsema onderling wie de zege zou pakken in de laatste cross van het jaar,

Niet veel later achtte Betsema haar tijd gekomen om te ontsnappen. In het technische gedeelte in het bos trok ze door en sloeg ze snel een gaatje op Cant. Bij het ingaan van de laatste ronde had ze al 34 seconden voorsprong op Sanne Cant en 42 op Van der Heijden.

De top drie bleef foutloos in de laatste ronde en zo kon Betsema eenvoudig naar de zege soleren, net als gisteren in de Waaslandcross. Sanne Cant werd tweede, Inge Van der Heijden derde.