Dries De Bondt wil in het voorjaar zijn Belgische driekleur tonen: "Je bent geen krabber als je die trui draagt"

Dries De Bondt werd vorig seizoen de verrassende Belgische kampioen, maar de renner van Alpecin-Fenix zou maar al te graag zijn driekleur tonen in het voorjaar. Zo heeft hij onder meer van de Omloop een doel gemaakt.

Volgens Dries De Bondt kijkt het peloton met veel respect naar de Belgische kampioen. Hij vertelde het in een interview bij Sportweekend. "Met die trui dwing je respect af in het peloton. Belgie beschikt over heel wat goede renners, dus je bent geen krabber als je die trui draagt."

Nu hoopt De Bondt zijn trui te kunnen tonen in het voorjaar. "Elk jaar heb ik het gevoel dat ik een stap heb gezet. De Omloop is een doel dit seizoen. Als je daar meteen kan scoren, is je voorjaar meteen geslaagd", aldus de Belgische kampioen.

Mathieu van der Poel

Bij Alpecin-Fenix moet De Bondt uiteraard wel rekening houden met de grote kopman Mathieu van der Poel. "Als Mathieu er bij is, weet je dat je met één van de favorieten zal starten en dan is er ook maar één plan. Als hij er niet bij is, zijn er enkele renners zoals mijzelf die een vrije rol krijgen."