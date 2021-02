Mathieu van der Poel niet meer in UAE Tour, maar zal hij dan deelnemen aan de Omloop Het Nieuwsblad? "Hij kan starten als hij voldoet aan het protocol van de UCI en onze federatie"

Door het wegvallen van de UAE Tour, moet de kalender van Mathieu van der Poel licht aangepast worden. Zo krijgt de Nederlander wel de kans om deel te nemen aan de Omloop Het Nieuwsblad. De klassieker staat deze zaterdag op het programma.

Ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, laat de deur op een kier voor de Nederlander. "We hebben veel vragen gekregen over een mogelijke deelname van Mathieu van der Poel aan de Omloop Het Nieuwsblad. We maken geen deel uit van de discussie, maar hij kan starten als hij voldoet aan het protocol van de UCI en onze federatie", aldus Van Den Spiegel op Twitter.

Received lots of questions today concerning potential participation of MVDP at @OmloopHNB. Although we are not a party in the discussion it Is our belief that, if he is compliant with both UCI and our federations protocol, he will be able to take a start.