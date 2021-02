Wynants rijdt voor de allerlaatste keer de Omloop: "Een speciale rol"

De 38-jarige Maarten Wynants rijdt met Jumbo-Visma zijn allerlaatste Omloop Het Nieuwsblad van zijn carrière.

En Wynants heeft er best wel zin in. "Ik kijk er wel naar uit. Het eerste schooldaggevoel, zeg maar”, klinkt het bij Sporza.

Of Jumbo-Visma potten kan breken is maar zeer de vraag. "We doen het zaterdag zonder Wout van Aert en Mike Teunissen. We starten met een vrijbuitersploeg. Nathan Van Hooydonck, Pascal Eenkhoorn en Timo Roosen zullen wel een hoger statuut krijgen binnen het team."

Het zijn voor Wynants emotionele dagen. "Ik sukkelde deze winter met een opspelende knie, maar alles is in orde nu. Ik kon alle trainingen afwerken zoals voorzien. Ik trek na Parijs-Roubaix een streep onder mijn carrière als wielrenner. Dan breekt een nieuw hoofdstuk aan als coach binnen de ploeg."