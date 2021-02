Marc Hirschi start pas eind maart aan het wielerseizoen

Marc Hirschi moet nog even wachten op zijn debuut bij zijn nieuwe ploeg UAE Team Emirates. De Zwitser zou normaal gezien zondag aan de start staan van de Boucles Drôme in Frankrijk maar de ploeg besloot om zijn debuut uit te stellen.

Dat heeft allemaal te maken met een artikel waarin gesuggereerd werd dat Team DSM niet meer verder wou werken met Hirschi vanwege bepaalde waarden en normen die niet strookten met de visie van het team. Door het kwalijke verleden van het wielrennen werd al snel in de richting van verboden middelen gedacht. Een Zwitserse krant suggereert echter dat het laten trekken van een kies de reden is waarom hij nog geen koers gereden heeft in 2021.

Maar nu lijkt het toch vast te staan dat Hirschi op 22 maart aan de start zal staan van de Ronde van Catalonië. Om extra ritme op te doen, zal hij daarna ook meteen de Ronde van het Baskenland in zijn programma opnemen. Twee WorldTour-koersen die hem op het lijf geschreven zijn.

Het grote doel van de 22-jarige Hirschi ligt natuurlijk in de Ardennen. Vorig jaar was hij nog de beste op de Muur van Hoei in de Waalse Pijl en tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Dat wil hij dit jaar minstens evenaren of zelfs beter doen.