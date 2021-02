Pedersen verzeild in derde groep en toch nog gewonnen: "Omloop was behoorlijk slecht, gereageerd op goede manier"

De lach van Mads Pedersen zegt veel over zijn vreugde na de overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne. Zo'n succes smaakt dubbel zo goed als je net een mindere koers achter de rug hebt. Dat was zo toch wel voor heel Trek-Segafredo na de Omloop.

Eens de hergroepring tot stand kwam in de slotkilometers, beslisten ze bij Trek-Segafredo om de kaart Pedersen te trekken. "Het was duidelijk dat ik de sprint zou doen. Jasper Stuyven heeft de perfecte lead-out gedaan", is Pedersen tevreden over het werk van zijn medekopman.

Dat noemen ze dan als team revanche nemen. "De Omloop was behoorlijk slecht. Het zijn altijd de benen die spreken, we moeten geen excuses zoeken. We hebben gereageerd op de goede manier." Op een gegeven moment zat Pedersen in de derde groep en Stuyven in de tweede groep. "Het was nog altijd een goede situatie voor ons. Jasper kan ook een hele goede sprint rijden. Voor het team zou dat nog goed zijn."

Ik koers graag op de kasseien

Dan was Pedersen zelf wel niet meer in aanmerking gekomen voor winst. "Voor mij was het uiteraard beter als die twee groepen samen kwamen." Vorig jaar won hij ook al Gent-Wevelgem. De Vlaamse wegen liggen hem wel. "Ik koers graag in België, ik koers graag op de kasseien. Normaal is de sfeer natuurlijk beter als er volk mag komen kijken."

Voor het tweede jaar op rij is het ook een Deen die Kuurne-Brussel-Kuurne wint, na de zege van Kasper Asgreen in 2020. "Het is superleuk dat ik Kasper opvolg op de erelijst. Het is goed dat ik de andere Denen wat concurrentie kan bieden."