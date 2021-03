Dylan Teuns heeft een frustrerend weekend achter de rug

Het openingsweekend van het wielrennen was niet naar de zin van Dylan Teuns, ook al wilde hij zich twee keer laten zien.

In de Omloop Het Nieuwsblad ging Teuns zelf zijn kans. Ook in Kuurne-Brussel-Kuurne probeerde hij het even, maar moest hij zich vooral beperken voor kopwerk voor Colbrelli.

Het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne is alvast zijn ding niet. "Die vlakke finale in Kuurne is niets voor mij”, vertelt Teuns aan HLN. “Ik heb alles uit de kast gereden voor Colbrelli.”

“Zaterdag was ik wel wat ontgoocheld over het wedstrijdverloop. Met zoveel volk naar de meet, dan weet ik dat ik geen prijs kan rijden. Er kan nog veel gebeuren tussen nu en Luik. Ik ben al bij al tevreden over mijn weekend en ga nu in alle klassiekers proberen meestrijden.”