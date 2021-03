Lawrence Naesen houdt serieuze blessure over aan openingsweekend

Lawrence kwam niet ongeschonden uit het openingsweekend. Hij eindigde in het ziekenhuis met enkele gebroken ribben.

Toch hoopt Naesen niet te lang van de fiets te moeten blijven. “Op zich valt dat mee, maar één rib is in meerdere stukken gebroken en dat is zeer pijnlijk”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “De dokters zeggen dat ik een paar weken pijn zal hebben, dus ik ga een weekje niet trainen.”

De bedoeling is dat de blessure goed kan genezen. Naesen wil geen risico nemen. “Misschien wel even de benen laten ronddraaien, maar daar blijft het bij. Liever nu iets langer rusten in plaats van te snel herbeginnen en er nadien nog lang last van te hebben.”

De komende weken stond enkel de GP Denain nog op de agenda voor Naesen. In mei rijdt hij de Giro.